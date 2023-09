Venezia: Santanchè, risultato straordinario, non è sito a rischio per Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Apprendo con gioia che Venezia non sarà inserita nella lista dei siti a rischio dall’Unesco ed esulto, come ogni altro italiano, per questo straordinario risultato che premia l’impegno del governo, della Regione Veneto e del Comune di Venezia che con il gioco di squadra hanno vinto una partita difficile”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. “Questo, però – ha proseguito –, non deve assolutamente diminuire gli sforzi per proteggere una città che è un monumento a cielo aperto e che deve essere possibile ammirare da tutti fino alla fine dei tempi ed è per questo che Venezia potrà sempre contare sul mio impegno personale e di tutto il ministero del Turismo per tutelare la sua unicità e tipicità”. “Continueremo a lavorare per promuovere un turismo sempre più accessibile e sostenibile, come da visione industriale che abbiamo definito per il settore”, ha concluso il ministro. (Rin)