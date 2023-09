© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema dei migranti “sta cominciando a diventare ingestibile. E' l'Europa che deve intervenire per non lasciare solo il nostro Paese”. Lo ha dichiarato Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, ai Tg. “Fa bene, dunque, il governo a coinvolgere l'Europa e tutte le organizzazioni internazionali: il problema dei migranti non può ricadere soltanto sull'Italia", ha aggiunto. (Rin)