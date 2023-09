Egitto-Usa: colloquio telefonico tra Shoukry e Blinken, focus su legami bilaterali, Libia e Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken. Lo riferisce in un comunicato stampa il portavoce del ministero degli Esteri egiziano Ahmed Abu Zeid. Durante il colloquio, prosegue la nota, i due ministri hanno sottolineato la forza delle relazioni bilaterali, sia a livello bilaterale che regionale e internazionale, e hanno auspicato di rafforzare questa partnership in futuro. Le due parti hanno inoltre discusso di una serie di importanti questioni regionali, in particolare la crisi in Sudan e la situazione in Libia. Il ministro Shukri ha esaminato gli sforzi egiziani per affrontare la crisi in Libia, sia politica che umanitaria, e gli sforzi dei Paesi vicini del Sudan. L'Egitto intende convocare un incontro dei ministri degli Esteri dei Paesi vicini a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in programma a New York la prossima settimana, per discutere della crisi. In questo contesto, Blinken ha espresso l'apprezzamento del suo Paese per l'importante ruolo svolto dall'Egitto nel promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità in Medio Oriente e in Africa. Oggi l'amministrazione presidenziale degli Stati Uniti ha informato il Congresso della sua intenzione di trattenere 85 milioni di dollari dei 350 milioni totali di aiuti all'Egitto a causa della situazione dei diritti umani nel Paese. (Cae)