Roma: no del Municipio a impianto in ex Tmb Salario, sindaci contro termovalorizzatore (2)

- Contestualmente il documento esprime una ferma contrarietà del territorio all'impianto, come previsto dall'emendamento del centrodestra accolto nel testo avanzato dal centrosinistra a trazione Pd. Inoltre con la mozione si chiede che vengano stanziati i fondi necessari per avviare celermente la bonifica del sito e per la progettazione dell'hub dell'economia circolare previsto, coinvolgendo l’osservatorio No Tmb e il Municipio nelle fasi di progettazione. La seduta è stata presieduta da Filippo Laguzzi del Pd. “Sono contrario”, ha detto Marchionne. “Sarebbe problematico viste le distanze dalle abitazioni - ha spiegato -. Inoltre c'è sottovalutazione delle componenti della frazione organica e quindi degli impatti odorigeni sul quartiere. La costruzione dell’impianto, seppure di piccole dimensioni, riaprirebbe una vecchia ferita. E comprometterebbe la realizzazione di un progetto più grande che invece servirebbe ad una città come Roma”. (segue) (Rer)