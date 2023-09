Roma: no del Municipio a impianto in ex Tmb Salario, sindaci contro termovalorizzatore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle stesse ore, i sindaci di centrodestra e centrosinistra dei Comuni dell'area di Santa Palomba, in provincia di Roma, si sono uniti, insieme alle associazioni e comitati, in un coro di protesta unanime contro la realizzazione del termovalorizzatore. La commissione Urbanistica e rifiuti del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Laura Corrotti di Fd'I, ha svolto un’audizione sulla costruzione del nuovo impianto di smaltimento rifiuti. I territori si sono detti sul piede di guerra e hanno ribadito la netta opposizione all'impianto. Un tema talmente divisivo che genera polemiche già solo per la scelta della terminologia da usare per l’impianto, come è emerso anche nell’incontro di oggi: “inceneritore” per chi è contrario, “termovalorizzatore” per chi è favorevole alla sua costruzione. (Rer)