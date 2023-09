Venezia: Tajani, all'Unesco ottenuto un successo internazionale grazie al gioco di squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha accolto con favore la notizia che Venezia non sarà inserita nella lista dei siti a rischio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco). "All’Unesco, grazie al gioco di squadra del governo italiano e di Venezia, abbiamo ottenuto un successo internazionale per la città lagunare. Continuiamo a lavorare per il forte rilancio del patrimonio culturale e del turismo in Italia", scrive Tajani su X (l'ex Twitter).(Res)