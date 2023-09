Maltempo: a Chigi riunione su alluvione, 289 milioni per urgenze, 449 milioni per messa in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta questa mattina, a palazzo Chigi, una riunione per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione dopo l’alluvione del maggio scorso che ha colpito i territori dell'Emilia Romagna e delle Marche. Lo riferisce palazzo Chigi in una nota. Durante l’incontro è emerso che la struttura del commissario Figliulo ha già impegnato 289 milioni di euro per gli interventi di somma urgenza e di superamento dell’emergenza. Inoltre, sono state predisposte le ordinanze necessarie a effettuare, nel corso del 2023, interventi di ricostruzione e difesa del territorio per complessivi 449 milioni di euro, per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua, il ripristino della rete viaria e le altre opere relative a edifici e infrastrutture pubblici.Le risorse complessivamente a disposizione della struttura commissariale per il ristoro delle aziende e delle famiglie sono state aumentate di circa 170 milioni di euro, arrivando a superare i 600 milioni. In considerazione della presentazione di un numero esiguo di domande di rimborso da parte dei Comuni per le opere emergenziali, che ammontano in totale a oggi a 500 mila euro, e della richiesta degli enti locali di un tempo maggiore per l’indicazione delle opere da inserire nei “piani speciali”, la cui approvazione sarebbe dovuta avvenire entro 90 giorni in base a quanto previsto dal decreto-legge 61/2023 varato per l’emergenza, si è deciso di proporre l'estensione di tale scadenza a otto mesi complessivi, fino al mese di marzo 2024. (segue) (Rin)