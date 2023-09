Carcere: Michetelli (Pd), plauso alla Giunta capitolina e all'assessora Funari per accordo con Dap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprendo con favore la notizia del protocollo d'intesa raggiunto tra la Giunta capitolina e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, finalizzato a potenziare i progetti di reinserimento sociale delle persone private della libertà personale. Così la consigliera capitolina Pd, Cristina Michetelli. "Auspico che la Cabina di Regia assuma anche il ruolo di costruire la migliore sinergia con il lavoro politico fin qui svolto dai Presidenti e dai componenti delle Commissioni capitoline Politiche Sociali, Cultura e Lavoro e Pari Opportunità, che tanto in questi due anni si sono spesi in favore dei soggetti più fragili detenuti nelle carceri romane, dapprima attraverso l'approvazione di un nuovo Regolamento - il più avanzato del Paese - del Garante dei detenuti romano, poi procedendo alla prima elezione di una Garante scelta dall'Assemblea capitolina, e, successivamente, accendendo importanti focus sul malfunzionamento del Tribunale di Sorveglianza di Roma - presupposto ineludibile per l'accesso ai progetti di recupero - e sui suicidi a Regina Coeli, argomenti da sottoporre anch'essi alla sensibilità del Ministero".