Giordania: ministro Turismo, collegati Al Maghtas e Monte Nebo su via pellegrinaggio cristiano

- E' stato completato il collegamento tra i due siti archeologici di Al Maghtas e del Monte Nebo, sulla via del pellegrinaggio cristiano, in Giordania. Lo ha reso noto l’emittente del Regno “Al Mamlaka”, secondo cui il ministro giordano del Turismo, Maram al Qaisi, ha ricevuto il nunzio apostolico in Giordania, Giovanni Pietro Dal Toso, per discutere dell'importanza di sviluppare il turismo religioso cristiano. Nell’occasione, Al Qaisi ha spiegato i piani del ministero, che includono il collegamento dei cinque siti archeologici del pellegrinaggio cristiano, ovvero Al Maghtas, Mukawir, Monte Nebo, Mar Elias e la Chiesa di Nostra Signora della Montagna. “Sono in corso i progetti per collegare il Monte Nebo a Mukawir, che riveste un'importanza religiosa per i pellegrini cristiani", ha affermato il ministro giordano. (Lib)