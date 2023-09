Lazio: domani il rientro a scuola, gli universitari in tenda e le insegnanti in piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A parte qualche scuola, come i licei Visconti e Montale di Roma, che hanno aperto i battenti prima del tempo, è fissato per domani il rientro in classe per quasi 700 mila alunni nel Lazio, che si aggiungono agli universitari che stanno ritornando nelle aule per esami e test di ingresso, in attesa dell'avvio dell'anno accademico. Gran fermento ma anche problemi tra i banchi. Gli studenti universitari, stamattina, alla Sapienza hanno montato di nuovo le tende in segno di protesta contro il caro affitti. Due tende verdi con scritto sopra "Stanchi di attendere" e "Studentati pubblici ed equo canone" sono state posizionate dall'organizzazione studentesca Cambiare rotta davanti all'ingresso di Disco Lazio, l'ente regionale che gestisce le case per studenti e in generale tutela il diritto allo studio universitario. Alcuni cartelli sono stati appesi alla ringhiera: "Ripristinare l'equo canone" e "Stanchi di attendere, casa studio reddito". "Abbiamo indetto una mobilitazione nazionale per il diritto allo studio e diritto alla casa, che sono estremamente legati", ha spiegato Alice, una delle organizzatrici dell'iniziativa. "L'anno è ripartito - ha sottolineato - ma le problematiche strutturali legate al caro affitti non sono state risolte". (segue) (Rer)