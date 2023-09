Lazio: domani il rientro a scuola, gli universitari in tenda e le insegnanti in piazza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco distante, in piazza Santissimi Apostoli, sono scesi in piazza insegnanti, assistenti ed educatrici degli asili nido e delle scuole materne. La protesta di oggi, organizzata da Fp Cgil, fa eco a quella dei giorni scorsi svolta dai Cobas scuola in Campidoglio. Tra striscioni e slogan, una delegazione di manifestanti è stata ricevuta in prefettura. "Nel corso dell'incontro - hanno chiarito dal sindacato - abbiamo chiesto al prefetto di Roma di farsi carico di rappresentare presso il governo e le autorità nazionali la necessità della introduzione del profilo professionale dell'assistente per la autonomia e la comunicazione, nei ruoli del personale scolastico superando le gare al massimo ribasso che tagliano sulla qualità e producono lavoro povero e precarietà". (Rer)