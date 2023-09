Mare: a Trieste il forum del governo per valorizzare la competitività della filiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riportare il mare al centro dell’agenda politica italiana, adottando una politica coordinata e strategica su ambiente, energia, pesca, ma anche logistica, portualità e turismo. È l’obiettivo che il governo di Giorgia Meloni ha avviato sin dal suo insediamento, con l’istituzione del ministero delle Politiche del mare, e che ha inteso portare avanti oggi con il primo Forum Risorsa Mare, la due giorni inaugurata a Trieste e organizzata insieme a The European House Ambrosetti. “Questo governo ha deciso di lavorare perché venisse finalmente riscoperta e valorizzata la dimensione marittima e la millenaria vocazione agli scambi commerciali della nostra Nazione”, ha detto la presidente del Consiglio in un videomessaggio inviato al forum. “Noi abbiamo scelto di invertire la rotta, di guardare finalmente al mare come una risorsa che va valorizzata con una visione d’insieme”. (segue) (Frt)