Mare: a Trieste il forum del governo per valorizzare la competitività della filiera (2)

- Il primo passo di questa strategia è il Piano del Mare, approvato dal Comitato interministeriale per le Politiche del mare e presentato alla due giorni di Trieste. Il documento, redatto dagli esperti che hanno messo insieme esigenze e punti di forza dei dieci ministeri coinvolti, punta a fare del mare una piattaforma di lavoro permanente per valorizzare competitività e attrattività della filiera marittima. Oltre alla tutela del mare dal punto di vista ambientale, logistico ed economico, il piano intende promuovere il miglioramento della continuità territoriale da e per le isole, promuovere il sistema-mare a livello internazionale e valorizzare il demanio marittimo. (segue) (Frt)