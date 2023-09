Mare: a Trieste il forum del governo per valorizzare la competitività della filiera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano sarà aggiornato ogni anno per individuare e sottoporre al governo problemi ed esigenze di carattere normativo. “Per la prima volta abbiamo messo assieme nel Comitato interministeriale dieci dicasteri coinvolti nel sistema mare, ma che in passato non hanno mai avuto possibilità di dialogare tra loro”, ha detto il ministro per le Politiche del mare, Nello Musumeci. Nella convinzione del governo, il mare può diventare motore di crescita per l’intero Paese, soprattutto per le regioni del Mezzogiorno. Ritornare al mare, dunque, a partire dal Mediterraneo. Considerato non più mare “di frontiera”, ma “di cerniera”. “In questo medio-oceano stretto tra Suez e Gibilterra, abbiamo la necessità di definire un nuovo approccio che non può essere solo economicistico, ma anche improntato a una strategia di sicurezza nazionale. L’Italia può diventare la naturale cerniera tra il mondo orientale e il mondo occidentale”, ha continuato Musumeci. Di “struttura geopolitica lanciata nel Mediterraneo” ha parlato anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. “Avevamo assunto l’obbligo di dare risalto alla risorsa mare e la nascita del ministero Politiche del mare risponde a questo impegno”, ha detto. (segue) (Frt)