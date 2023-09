Mare: a Trieste il forum del governo per valorizzare la competitività della filiera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mare vuol dire anche alimentazione e pesca, un settore su cui l’Italia è decisa a investire, lavorando per rinnovare le flotte pescherecce. In quest’ottica, secondo il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, votare “no” al Piano d’azione Ue sulla pesca è stata una scelta di responsabilità, per “denunciare un quadro europeo in cui si andava a colpire sempre il settore più debole. Abbiamo circa il 30 per cento della nostra flotta che si dedica alla pesca a strascico”, ha detto Lollobrigida. “Per questo l’Italia ha assunto una posizione ferma, anche solitaria, quando si toccano interessi che sono per noi indispensabili”. Interessi che sono crescenti anche sul fronte energetico e ambientale. Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che a giorni arriverà in Consiglio dei ministri una proposta di zonizzazione marittima per le piattaforme per l’offshore. “Il mare è un termometro per il nostro sistema ambientale”, ha aggiunto. “L’Italia sul fronte delle emissioni pesa lo 0,8 per cento, l’Europa tra l’otto e il dieci per cento. Se non diamo soluzione al percorso energetico non contribuiremo a dare alcuna soluzione al problema ambientale”. (segue) (Frt)