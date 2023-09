Mare: a Trieste il forum del governo per valorizzare la competitività della filiera (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova centralità del mare porta anche a una rinnovata rilevanza per l’industria marittima e cantieristica. I porti diventano il fulcro di questa strategia, facendo di Trieste la porta d’ingresso verso l’Europa. “In questo nuovo contesto geopolitico e geoeconomico, Trieste assume una nuova posizione centrale”, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. In questa visione, Trieste e Venezia possono avere un ruolo anche come piattaforma logistica per l’export del grano ucraino. Secondo Urso, si può creare “un corridoio che può arrivare all’Ucraina centrale, per consentire al Paese di esportare via terra e poi attraverso il porto di Trieste quello che prima esportava o importava via mare direttamente dai porti ucraini del mar Nero e del mare di Azov”. (Frt)