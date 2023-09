Lavoro: Landini, Italia è Repubblica fondata su precari, governo cambi passo o faremo scioperi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le persone che stanno meglio devono battersi per coloro che stanno peggio. Questa è la vera solidarietà. In questo Paese questa la concezione è saltata - ha aggiunto Landini -. Ma noi abbiamo la forza e la possibilità di ricostruire la solidarietà. Il governo pensa che poiché ha vinto le elezioni può fare ciò che vuole senza dover rispondere delle proprie azioni. Ma noi c’eravamo prima e ci saremo anche dopo. Il problema, quindi, è cosa possiamo fare adesso per cambiare la situazione”, ha concluso. (Rer)