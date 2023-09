Egitto: ministero Interno nega arresto membri campagna elettorale di ex deputato Tantawi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno dell’Egitto ha negato di aver arrestato alcuni membri della campagna del candidato alle elezioni presidenziali, Ahmed al Tantawi. Lo ha reso noto una dichiarazione del ministero egiziano. Da parte sua, in precedenza, l'ex deputato Tantawi, aveva dichiarato che le forze di sicurezza avevano arrestato un certo numero di volontari della sua campagna elettorale. "Queste violazioni prendono di mira me, i miei colleghi e i miei sostenitori", ha detto Tantawi in una nota, aggiungendo: "Io, insieme a più di 16.000 membri volontari della campagna, sono assolutamente determinato ad andare avanti nella nostra lotta pacifica”. (Cae)