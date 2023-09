© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La corretta informazione di Nova, la ricerca dei dati, il confronto con le fonti rappresentano le basi del diritto e dovere di informare" Maria Cristina Messa

Ministra dell'Università e della Ricerca

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali interventi previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla conferenza stampa di presentazione della nuova Stagione di Concerti della Filarmonica della ScalaTeatro alla Scala (ore 12)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla Summer School "Si può fare. Il modello Milano".Università Statale, aula 5, via Conservatorio 5 (ore 16:30)REGIONEIl sottosegretario alla Presidenza con delega all'Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, partecipa all'evento “Tecnologie per gli ambienti di vita: la ricerca per la persona”.Politecnico di Milano, Polo di Lecco, via Previati, 1/e - Lecco (ore 9:30)Il presidente Attilio Fontana interviene all'Assemblea Coldiretti Lombardia, tavola rotonda “Custodi del presente, coltiviamo il futuro. L’Agricoltura lombarda tra PNRR e nuovo ruolo del cibo”.Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, Piazza città di Lombardia (ore 10)L'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi partecipa all'inaugurazione della nuova sede di Aircraft Engineering Academy, accademia per tecnici manutentore aeronautici.via Emilia, 6 Azzano San Paolo/BG (ore 11)Conferenza stampa dell'assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, per illustrare il test di IT-alert, il nuovo sistema nazionale di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione. Il test in Lombardia è previsto martedì 19 settembre alle ore 12.Palazzo Lombardia, ingresso N1, 11° piano, Sala Stampa, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 12:30)L'assessore all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, partecipa all'evento “Tecnologie per gli ambienti di vita: la ricerca per la persona”. L'assessore Fermi, in particolare, si confronta con la presidente del CNR, Maria Chiara Carrozza, e con Maria Cristina Messa, professore ordinario dell'Università degli studi di Milano Bicocca.Politecnico di Milano, Polo di Lecco, via Previati, 1/e - Lecco (ore 12:30)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, partecipa all'inaugurazione del nuovo presidio dei Centri per l'Impiego a Stradella (Pv).Palazzo comunale, via Marconi, 35 Stradella/PV (ore 15)VARIEAssemblea di Coldiretti Lombardia per l'elezione del nuovo presidente regionale. Intervengono, tra gli altri: il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini; la ministra per il Turismo Daniela Santanché; il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, Piazza città di Lombardia (ore 10)McDonald’s aderisce a “Insieme per il verde”, l’iniziativa del Comune di Milano pensata per riportare gli spazi verdi cittadini alla piena vivibilitàdopo la tempesta del 25 luglio. Intervengono: Bruno Ceccarelli, Presidente Commissione Rigenerazione Urbana del Comune di Milano; Silvia Fossati, Presidente Municipio 7 del Comune di Milano; Dario Baroni, Amministratore Delegato McDonald’s Italia.Parco in Memoria delle Vittime Italiane nei Gulag, via Valsesia (ore 15:30)(Rem)