Lavoro: Bellanova (Iv), più ispettori per sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo costruire riconoscibilità nel mondo dell’informazione anche grazie al monitoraggio della stampa internazionale" Teresa Bellanova

Presidente di Italia Viva, Viceministra alle Infrastrutture ed alle Mobilità sostenibili

21 luglio 2021

- "La scelta di assumere nuovi ispettori per aumentare i controlli sulla sicurezza sul lavoro è giusta, se la ministra Calderone la porterà avanti saremo al suo fianco". Lo ha detto la dirigente di Italia Viva Teresa Bellanova, durante il panel sul lavoro con la ministra Calderone e il segretario della Cisl Sbarra, alla festa di Italia Viva in corso a Santa Severa. "Noi, con il Jobs Act, mettemmo insieme tutti gli ispettorati per ampliare i controlli. Ci servono - ha spiegato Bellanova - persone con competenze, che vadano ad istruire imprese e lavoratori. Bisogna fare formazione sulla sicurezza, e trasmettere una cultura della sicurezza". (Rin)