Usa: Hunter Biden incriminato per acquisto illegale di arma da fuoco

- Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato incriminato dalle autorità federali per acquisto e possesso illegale di arma da fuoco, dopo che il patteggiamento concordato con il dipartimento della Giustizia è saltato alla fine dello scorso luglio. È quanto si legge negli atti giudiziari. Durante l’udienza che ha avuto luogo in Delaware questa estate, Hunter Biden si è dichiarato non colpevole di evasione fiscale e delle accuse relative all’acquisto di un’arma da fuoco nel 2018, quando il figlio del presidente ha mentito sul suo consumo di sostanze stupefacenti. Il patteggiamento è saltato dopo che la giudice Maryellen Noreika ha sollevato alcuni dubbi sull’accordo raggiunto dagli avvocati di Hunter Biden con i procuratori federali, in base al quale il figlio del presidente avrebbe dovuto dichiararsi colpevole, per essere poi condannato a due anni con la libertà condizionale, evitando così il carcere. Il capo d’accusa relativo all’acquisto illegale di arma da fuoco sarebbe inoltre stato cancellato se Biden avesse aderito ad un programma di riabilitazione. Il caso è attualmente coordinato dal consigliere speciale David Weiss. (Was)