Carcere: da Giunta Roma ok a protocollo d'intesa con il Ministero della Giustizia

- La giunta Capitolina ha approvato un protocollo d'intesa tra Roma Capitale e il Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per favorire il reinserimento sociale dei soggetti in espiazione di pena. In particolare, con una cabina di regia volta a creare una sinergia tra tutti i Dipartimenti interessati di Roma Capitale (sociale, lavoro, servizi delegati, biblioteche) si vogliono verificare tutti i servizi attivi che Roma Capitale offre all'interno delle carceri romane. Da questo schema di protocollo nasceranno poi, per ogni singolo Dipartimento, dei protocolli operativi utili a determinare le modalità di fruibilità dei servizi. (segue) (Com)