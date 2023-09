Carcere: da Giunta Roma ok a protocollo d'intesa con il Ministero della Giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cabina di regia diventerà quindi un luogo dove poter elaborare anche nuove modalità di reinserimento sociale dei detenuti. Il Dipartimento Politiche Sociali ha un servizio di Segretariato che, con i propri operatori, entra nei 5 istituti di pena romani, fornendo orientamento ai servizi, una rete di case di accoglienza per detenuti definitivi, una casa per mamme con bambini, un servizio di lavanderia presso la casa circondariale di Regina Coeli e un servizio di trasporto con partenza da Rebibbia femminile o da casa di Leda rivolto ai bambini di mamme recluse o affidate a casa di Leda. L'istituto biblioteche è presente in tutti gli istituti penitenziari con le biblioteche. Il dipartimento servizi delegati istituirà anche una cabina di regia apposita per ottimizzare il rilascio delle carte d'identità, residenze. (segue) (Com)