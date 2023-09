Carcere: da Giunta Roma ok a protocollo d'intesa con il Ministero della Giustizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un passo in avanti - spiega l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari - nell'attenzione che questa Amministrazione vuole rivolgere alla popolazione detenuta. Ogni istituto carcerario dovrebbe essere considerato come un Municipio di Roma Capitale. Il protocollo avrà validità 3 anni. Esiste già una versione votata dalla precedente Amministrazione, ma ci risulta che a seguito della firma del protocollo che aveva validità un anno, il tavolo di coordinamento non si è mai riunito. Questa delibera è il frutto di un lavoro coordinato e costante, per questo ringrazio gli Assessorati e di Dipartimenti coinvolti, la garante e il provveditore che ha approvato il testo". (Com)