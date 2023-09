Cultura: Gigi D'Alessio all'Auditorium e visite gratuite nei Musei civici, gli eventi a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinema, teatro, musica, danza, arte, incontri e attività per bambini e famiglie: al via un nuovo fine settimana di interessanti eventi promossi dall’assessorato alla Cultura di Roma. All'Auditorium nel weekend c'è Gigi D'Alessio e nei Musei civici capitolini sono previste visite gratuite. Fino al 19 novembre, prosegue la 38ma edizione del Romaeuropa Festival, presieduto da Guido Fabiani con la direzione generale e artistica di Fabrizio Grifasi. Nell’ambito della manifestazione, l’Accademia di Francia Villa Medici ospita la terza edizione del Festival di film dedicato ad artisti e registi che esplorano le pratiche contemporanee dell’immagine in movimento. (segue) (Rer)