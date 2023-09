Cultura: Gigi D'Alessio all'Auditorium e visite gratuite nei Musei civici, gli eventi a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vanno avanti anche le arene cinematografiche. Nel Parco del Torrione in via Prenestina prosegue "Estate al Torrione". Prosegue fino al 15 ottobre al Teatro Ciak, in via Cassia, l'iniziativa "Ciak Cinema Arena", rassegna cinematografica che propone film, cortometraggi, dibattiti e incontri con importanti critici cinematografici, ponendo l’accento sui temi dell’accoglienza, della diversità e delle amicizie che nascono nei modi più inaspettati. La serata del 14 settembre sarà dedicata alla proiezione di cortometraggi proposti da autori emergenti. In piazza Vittorio Emanuele II, nel quartiere Esquilino, si conclude il 16 settembre il "Cinevillage Piazza Vittorio", la manifestazione promossa da Anec Lazio che ha proposto nel corso dell’estate un’interessante selezione di film a cura del critico cinematografico Franco Montini, affiancati da incontri con attori e registi, momenti di musica, danza, libri, tornei di scacchi e il Villaggio dello Sport a cura del Coni Lazio. (segue) (Rer)