Cultura: Gigi D'Alessio all'Auditorium e visite gratuite nei Musei civici, gli eventi a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In chiusura sabato, nel piazzale del Museo della Centrale Montemartini, in via Ostiense, anche "L’Aperossa", la rassegna di archivi, musica e memorie ideata, promossa e organizzata dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico Ets. Nell’ambito di "Cinema sul tetto. Visioni periferiche", la rassegna cinematografica con vista panoramica a cura di Fusolab, in corso fino al 26 settembre sulla terrazza al quarto piano del Casilino Sky Park, questa sera è in programma la retrospettiva Visioni Periferiche che si concentra sul binomio cinema-periferie urbane, riflettendo sui significati dell’abitare, dei confini, delle migrazioni e memorie urbane attraverso nuovi formati quali documentari e cortometraggi. (segue) (Rer)