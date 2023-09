Cultura: Gigi D'Alessio all'Auditorium e visite gratuite nei Musei civici, gli eventi a Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passando al teatro, invece, a Villa Borghese, nell’Arena Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti 2023, la nuova struttura provvisoria adiacente allo storico Globe Theatre della città di Roma, a cura della società Politeama e con la direzione artistica di Nicola Piovani, fino a domani per la rassegna Proposte d’attore, ultime repliche per "Lettere da una tempesta" con Antonella Civale, la mise en espace e la regia a cura di Marco Carniti. Nell’ambito della stessa rassegna, prima replica il 19 settembre alle 18:30 per "I brutti, i buoni e i cattivi" di e con Edoardo e Silvia Siravo, una galleria delle tante interpretazioni dei personaggi shakespeariani in un viaggio poetico accompagnato da suggestioni musicali eseguite dal vivo da Davide Cavuti. Al Teatro Tor Bella Monaca, prosegue la rassegna "Uilt. Libero Teatro in un Teatro Libero" mentre il Teatro dell’Opera di Roma riapre i battenti il 19 settembre con lo spettacolo di danza "Serata Coreografi Contemporanei". Il Teatro Costanzi ospiterà fino al 24 settembre tre importanti balletti in cui primi ballerini ed étoiles del Teatro dell’Opera (Alessandra Amato, Rebecca Bianchi, Federica Maine, Marianna Suriano, Giacomo Castellana, Alessio Rezza, Claudio Cocino e Michele Satriano). (segue) (Rer)