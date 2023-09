Cultura: Gigi D'Alessio all'Auditorium e visite gratuite nei Musei civici, gli eventi a Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche questo fine settimana non manca la buona musica. Nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per il Roma Summer Fest 2023, il cantautore partenopeo Gigi D’Alessio torna a riabbracciare il suo pubblico domani, 15 settembre alle 21, con una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi. Sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione). Tornano gli appuntamenti musicali alla Casa del Jazz dove, nella Sala Concerti, è atteso sempre domani il Fade in Trio che porta al pubblico il suo album di debutto Live Fast, Die A Legend. Dal 16 al 18 settembre, invece, European Jazz’s Cool 2023: un percorso di alto perfezionamento musicale in ambito jazz ideato dal Saint Louis. Infine, da non perdere, le passeggiate tematiche a Roma. (segue) (Rer)