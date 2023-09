Cultura: Gigi D'Alessio all'Auditorium e visite gratuite nei Musei civici, gli eventi a Roma (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli amanti della letteratura, il 15 settembre alle 11, appuntamento alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, viale Castro Pretorio 105, con la visita guidata alla Sala Italo Calvino all’interno dell’area “Biblioteca del Novecento letterario italiano Enrico Falqui”, luogo di conservazione del fondo archivistico e bibliografico dello scrittore e dei vari arredi e oggetti presenti nell’abitazione romana dove trascorse gli ultimi anni della sua vita; alle ore 16 ci si sposta presso il Museo Casa di Goethe (via del Corso 18) per una passeggiata tra i quadri, i disegni e le stampe esposte nelle sale del museo del più importante scrittore-viaggiatore della storia del Grand Tour, Johann Wolfgang Goethe; alle 17 è la volta della Casa Museo Alberto Moravia (lungotevere della Vittoria 1) in compagnia di Lorenzo Pavolini che racconterà ai partecipanti storie e incontri dello scrittore-viaggiatore tra i suoi oggetti, quadri, libri e la sua macchina da scrivere. (segue) (Rer)