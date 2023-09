Cultura: Gigi D'Alessio all'Auditorium e visite gratuite nei Musei civici, gli eventi a Roma (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 16 settembre dalle 9:30 alle 12:30 c’è "Archeograb, pedalando nella Grande Bellezza", passeggiata in bicicletta di 18 km, a cura di Legambiente: un itinerario condotto da Sebastiano Venneri, responsabile Territorio e innovazione di Legambiente e autore di Appennino Bike Tour (Mondadori, 2022), che prende spunto dal tragitto del Grab (il Grande Raccordo Anulare delle Bici di prossima realizzazione) per svilupparsi prevalentemente nell'area del Parco dell'Appia Antica (partenza da piazzale di Numa Pompilio). Nella stessa giornata dalle 16 alle 18 appuntamento con Corviale ha un cuore, ma non di cemento, passeggiata in un luogo simbolo della rigenerazione urbana, con l’obiettivo di seppellire lo stigma che “er Serpentone”, come lo chiamano i romani, si porta addosso. (segue) (Rer)