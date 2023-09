Lazio: Giunta approva protocollo per sviluppo e trasformazione del territorio di Civitavecchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta odierna, su proposta del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e dell'assessore Fabrizio Ghera, la Giunta regionale ha dato il via libera al protocollo d'intesa tra la Regione Lazio, il Comune di Civitavecchia e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'attuazione delle programmazioni infrastrutturali della città di Civitavecchia. Il Protocollo è finalizzato ad attuare gli interventi strategici di interesse pubblico generale, prioritari per l'effettiva integrazione del sistema città-porto nell'ambito del porto "core" di Civitavecchia entro il 31.12.2030, quale elemento essenziale alla "crescita sostenibile e vocata al turismo" e ai "servizi innovativi", anche in vista del Giubileo 2025 e della candidatura di Roma Capitale per Expo 2030. (segue) (Com)