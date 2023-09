Lombardia: peste suina, il Commissario straordinario in Commissione Agricoltura (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’attenzione di Regione Lombardia è sempre alta, a partire dalla DGR 1684 che delinea le regole di gestione delle zone di protezione e di sorveglianza, fino a tutte le azioni sanitarie e di prevenzione e contenimento messe in atto -ha sottolineato la Presidente della Commissione Sanità Patrizia Baffi-. E’ encomiabile in questo senso l’impegno del comparto veterinario, con operatori che stanno dedicandosi totalmente sia ai prelievi sia alle fasi di abbattimento, portando avanti un lavoro molto complesso, decisivo nell’accompagnamento del contrasto alla PSA, in un contesto difficile. Pensiamo ai più di 33mila capi abbattuti, ai quali seguiranno adeguati ristori agli allevatori come previsto dalla legge nazionale con un fondo appositamente istituito. Fondamentale è la prevenzione, che deve diventare vera e propria cultura diffusa rispetto al problema della PSA nella gestione degli allevamenti suinicoli, anche attraverso percorsi di formazione specifici. Importante infine è il sostegno da parte di Regione Lombardia agli allevatori nelle attività di messa in sicurezza delle strutture: in questo senso, ancora prima dell’emergere dei focolai attuali avevo chiesto all’Assessore Beduschi un aumento dei fondi sul Bando Biosicurezza al fine di allargarne la zonazione e il pubblico”. (segue) (Com)