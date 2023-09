Veneto: Martella (Pd), serve presa di coscienza istituzionale per affrontare morti sul luogo di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve una presa di coscienza istituzionale e affrontare con l'impegno il tema delle morti sul luogo di lavoro. Con queste parole Andrea Martella, segretario regionale del Partito democratico, ha parlato dell'incidente sul lavoro accaduto a San Polo di Piave. "Ancora un nuovo, ennesimo, incidente mortale sul lavoro. Siamo profondamente addolorati per la morte dell'operaio della Cantina di San Polo di Piave - ha dichiarato -. Le parole non bastano più, serve una presa di coscienza istituzionale e affrontare con l'impegno di tutti questa tragedia quotidiana. Come ha detto il Presidente Mattarella bisogna fare di più. Chiediamo che il governo trovi al più presto il modo di coinvolgere le parti sociali per affrontare questa emergenza a partire proprio dal Veneto per il drammatico numero di casi che si registrano. Il Pd intende contribuire in maniera seria e concreta con le proprie proposte", ha concluso. (Rin)