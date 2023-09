Bce: Pella (FI), innalzamento tassi decisione sbagliata e incomprensibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora un nuovo innalzamento dei tassi da parte della Bce: una decisione sbagliata, che frena la crescita e avrà ulteriori conseguenze negative su imprese e famiglie, deprimendo i consumi e rendendo sempre più difficile il pagamento dei mutui". Lo afferma Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio a Montecitorio. "La politica che sta portando avanti la Bce è, francamente, incomprensibile, oltre che dannosa", prosegue. "L'inflazione è dovuta prevalentemente alla guerra in Ucraina e all'aumento dei costi delle materie prime, non ad una crisi di crescita. I tassi di interesse, semmai, dovrebbero essere abbassati. Forza Italia, al governo e in Parlamento, si batterà in questo momento difficile al fianco di famiglie e imprese. Stabilizzazione del taglio del cuneo fiscale e detassazione di tredicesime e straordinari, sono alcuni degli interventi che proponiamo per mettere più soldi nelle tasche dei lavoratori, da affiancare a misure contro i rincari di benzina e gasolio. La nostra priorità è difendere il potere d'acquisto degli cittadini, provati da un aumento insostenibile dei costi della vita", conclude. (Rin)