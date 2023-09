Libano: media, raggiunto accordo su cessate il fuoco in campo profughi Ain al Hilweh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle ore 18:00 (ora locale di Beirut) di oggi, è entrato in vigore il cessate il fuoco nel campo profughi palestinese di Ain al Hilweh, nei pressi di Sidone, nel sud del Libano. Lo ha annunciato l’emittente libanese “Mtv”, secondo cui l’accordo sul cessate il fuoco si è raggiunto grazie agli sforzi compiuti dal presidente del parlamento libanese, Nabih Berri, per porre fine agli scontri nel campo. L’intesa - secondo quanto riferito dal sito web d’informazione “Lebanon 24” - includerebbe anche un meccanismo per la consegna dei responsabili dell’uccisione dell’ex capo della sicurezza del movimento palestinese Fatah, Abu Ashraf al Armoushi, avvenuta lo scorso 30 luglio ad Ain al Hilweh. (segue) (Lib)