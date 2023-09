Montenegro: Istituto statistica, ad agosto inflazione media a +8,6 per cento annuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi al consumo in Montenegro ad agosto sono aumentati in media dell'8,6 per cento rispetto a un anno fa. Lo ha riferito l'Istituto di statistica nazionale (Monstat). Su base mensile l'inflazione è aumentata dell'1,7 per cento. Gli aumenti maggiori mese su mese sono stati avvertiti in: servizi di alloggio, carne, frutta e verdura, ristoranti, carburanti e lubrificanti per autoveicoli, combustibili solidi, scarpe e altre calzature. Il Monstat ha aggiunto che i prezzi al consumo nel periodo gennaio-agosto 2023 sono in media più alti del 10,1 per cento anno su anno. (Seb)