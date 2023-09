Archeologia: l'Università di Kiel restituisce all'Italia quattro vasi apuli trafugati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'’Università “Christian-Albrecht” ha restituito quattro vasi apuli nella sua collezione di antichità all’Italia, da cui erano stati trafugati. Come riferisce l’emittente radiotelevisiva “Ndr”, i reperti archeologici sono stati scoperti durante scavi clandestini in Puglia e l'ateneo li acquistò tra gli anni Ottanta e Novanta presso la galleria “Palladion” di Basilea, di proprietà del mercante d’arte Gianfranco Becchina. Indagato per 14 anni dal Comando Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri (Tpc), Becchina si sarebbe servito di tombaroli per effettuare indagini archeologiche illegali in Italia e vendere i ritrovamenti a musei e collezioni private di vari Paesi, tra cui quella dell’ateneo di Kiel. In particolare, ad acquistare i quattro vasi apuli fu l’archeologo Konrad Schauenburg, allora direttore della collezione di antichità dell’Università “Christian-Albrecht”. L’accademico sarebbe stato consapevole della provenienza illecita dei reperti, ma li avrebbe acquisiti egualmente mosso dal “sogno di rendere Kiel un centro per la pittura vascolare”. Nel febbraio del 2018, l’Università di Kiel ha ricevuto dalle autorità italiane la prima richiesta di restituzione dei vasi trafugati. Ora, in attuazione di un accordo tra l'ateneo e l'Italia, i reperti sono stati restituiti al Paese di provenienza, dove torneranno “in due anni”. Alla cerimonia per la riconsegna dei vasi hanno preso parte l'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, e la ministra dell'Istruzione, della Scienza, della Ricerca e della Cultura dello Schleswig-Holstein, Karin Prien. (Geb)