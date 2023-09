Kazakhstan: Tokayev, pronti a rafforzare cooperazione a tutto campo con Asia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan rimane fermamente impegnato a sviluppare una cooperazione strategica e articolata con tutti i Paesi dell’Asia centrale. Lo ha dichiarato il presidente kazakho, Kassym-Jomart Tokayev, durante il quinto incontro consultivo dei capi di Stato dell’Asia centrale, tenuto oggi a Dushanbe, in Tagikistan. Tokayev, riporta il sito di notizie “Astana Times”, ha espresso soddisfazione per l’esito dei precedenti incontri, ritenuti una piattaforma efficace per risolvere le problematiche in modo “costruttivo”. Il fatturato del commercio interregionale è aumentato di oltre l’80 per cento negli ultimi cinque anni arrivando a 10,6 miliardi di dollari, ha spiegato il capo di Stato kazakho durante l’incontro, evidenziando come il moltiplicarsi delle joint venture e dei grandi progetti regionali abbia apportato “vantaggi reciproci tangibili” e finito per rimodellare l’economia dell’Asia centrale. “È importante affrontare insieme le minacce contemporanee e cercare modi per rispondere ai problemi emergenti. Molto probabilmente il prossimo decennio sarà decisivo per la nostra regione, la cui traiettoria dipende esclusivamente dall’efficacia con cui utilizzeremo questa opportunità storica”, ha aggiunto. (segue) (Res)