Kazakhstan: Tokayev, pronti a rafforzare cooperazione a tutto campo con Asia centrale (2)

- Il presidente kazakho ha dunque proposto iniziative volte a rafforzare la sinergia tra i Paesi dell’Asia centrale in vari ambiti, tra cui industria, trasformazione digitale, logistica e trasporti. Con l’obiettivo di creare un ambiente favorevole alle imprese, Tokayev ha proposto la realizzazione di un database elettronico che riunisca i produttori di materie prime e di sviluppare un piano d'azione per la cooperazione industriale, utile a creare un ciclo di produzione chiuso per i beni con potenziale di esportazione verso i Paesi terzi. Evidenziando la posizione strategica dell’Asia centrale e l’importanza della rotta transcaspica, Tokayev ha inoltre ribadito che il Kazakhstan intende rafforzare la sua posizione come snodo di transito in Eurasia, cercando di accelerare i progetti ferroviari e stradali che contribuiranno ad espandere i legami economici con i suoi partner più vicini. (segue) (Res)