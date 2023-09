Kazakhstan: Tokayev, pronti a rafforzare cooperazione a tutto campo con Asia centrale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema della trasformazione digitale, su cui il Kazakhstan sta investendo con convinzione. Il governo garantisce infatti oltre il 90 per cento dei suoi servizi per via telematica e il Paese registra una quota di transazioni non in contanti pari all’82 per cento. Entro il 2026, inoltre, Astana punta ad aumentare le esportazioni nell’industria della tecnologia dell’informazione a un miliardo di dollari. Oltre a rafforzare la cooperazione sul fronte culturale - il Kazakhstan sta investendo soprattutto negli scambi a livello universitario con i Paesi dell’Asia centrale - Il presidente ha invocato un “dialogo regolare” anche tra le rispettive agenzie di stampa, con lo scopo di avviare progetti mediatici congiunti di “alta qualità”. In risposta alle accresciute tensioni geopolitiche a livello globale, Tokayev ha inoltre sottolineato la necessità di promuovere la stabilità, la sicurezza e il progresso sostenibile della regione. A conclusione dell’incontro è stata siglata una dichiarazione congiunta, un accordo sugli orientamenti generali delle politiche a favore dei giovani e un’intesa per rafforzare la rete di trasporti terrestre in Asia centrale. (Res)