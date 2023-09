Ambiente: Rotelli (Fd'I), con generale Rispoli comune impegno a difesa territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi "ho avuto il piacere di incontrare il generale di Corpo d'armata, Andrea Rispoli, nuovo Comandante delle Unità forestali ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (Cufaa). L'incontro è stato un momento di dialogo e di confronto sulle sfide e le opportunità che si presentano nella tutela del patrimonio ambientale italiano". Lo dichiara, in una nota, Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera. "Durante il nostro colloquio, abbiamo approfondito le strategie e le azioni necessarie per preservare e valorizzare le ricchezze naturali che rendono l'Italia una nazione unico al mondo - prosegue il parlamentare -. Sarà fondamentale unire le forze e collaborare tra istituzioni per promuovere politiche sostenibili e garantire un futuro migliore alle future generazioni. Sono convinto che questa collaborazione sarà fruttuosa e che insieme potremo compiere significativi passi avanti nella salvaguardia di tutto il prezioso patrimonio ambientale".(Com)