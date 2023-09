Nord Macedonia: ministro Economia annuncia riduzione prezzi su oltre 50 generi alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Macedonia del Nord, da mercoledì prossimo, i prezzi di oltre 50 generi alimentari di base saranno ridotti almeno del 10 per cento. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia di Skopje, Kresnik Bektesi, dopo l'incontro con i rappresentanti di otto catene di supermercati e i rappresentanti della Camera di commercio presso il suo dicastero. Bektesi ha sottolineato che si sta "monitorando l'andamento dei prezzi" anche in altri settori e che l'industria alimentare è in prima linea poiché "si osserva un aumento illogico dei prezzi dei prodotti alimentari". (Seb)