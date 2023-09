Scuola: autorizzata la nuova prima media nell'I.C. Montessori-Maria Clotilde Pini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimiamo grande soddisfazione e un sincero ringraziamento a chi oggi ha reso possibile la prosecuzione della sperimentazione nazionale dell'istituto comprensivo "Montessori-Maria Clotilde Pini". È di queste ore, infatti, la notizia dell'autorizzazione della nuova prima media che permetterà di dare prosecuzione all'esperienza della prima scuola integralmente ispirata al metodo Montessori nella Capitale. Così in una nota i consiglieri capitolini Pd Carla Fermariello e Daniele Parrucci, presidente della commissione Scuola e delegato di Città metropolitana, insieme all'assessora alla Scuola di Roma Capitale Claudia Pratelli. "È un obiettivo di grande valore. Desideriamo ringraziare in primo luogo la sottosegretaria al ministero dell'Istruzione Paola Frassinetti e il direttore dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio, Anna Paola Sabatini. Un ringraziamento va all'Assemblea capitolina, a tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione che dieci giorni fa hanno votato all'unanimità una mozione urgente per chiedere di salvaguardare l'Istituto Comprensivo e il progetto sperimentale di rilievo nazionale", spiegano. (segue) (Com)