Scuola: autorizzata la nuova prima media nell'I.C. Montessori-Maria Clotilde Pini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attivazione della prima media è un risultato frutto dell'impegno comune e condiviso, che ha visto protagonista tutta la comunità educante, a partire dalla Dirigente dell'Istituto, con il corpo docente, la Capofila nazionale, l'opera Nazionale Montessori e naturalmente le famiglie e gli alunni che tutti insieme chiedevano di non disperdere un prezioso patrimonio della Capitale. Quello dell'Ic Montessori è un percorso che ci rende orgogliosi per la qualità e per l'eccellenza pedagogica che ha visto Roma parte attiva e integrata della rete nazionale per l'applicazione dei principi educativi ideati da Maria Montessori anche nelle scuole medie e che grazie a questo intervento oggi può proseguire e in futuro ampliarsi", concludono Fermariello e Parrucci. (Com)