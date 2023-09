Ue: Bandecchi (Ap), Draghi persona autorevole, farà buon lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mario Draghi "è una delle voci più autorevoli della politica italiana, europea e internazionale: per questo non possiamo che accogliere con favore la richiesta che la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, ha fatto al nostro ex premier chiedendo di preparare un rapporto sul futuro della competitività europea. Le sfide globali impongono all'Europa di guardare al futuro abbracciando una nuova visione che, sono certo, sarà perfettamente interpretata da Mario Draghi. L'ex presidente della Banca centrale europea è una risorsa per l'Italia e per l'intera Europa". Lo scrive, in una nota, il sindaco di Terni e coordinatore nazionale di Alternativa popolare, Stefano Bandecchi. (Com)