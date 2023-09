Grecia-Albania: ministro Protezione cittadini Economou vede ministro Interno Balla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Protezione dei cittadini greco, Yiannis Economou, ha incontrato oggi a Tirana il ministro dell’Interno albanese, Taulant Balla. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Al centro del colloquio tra i due ministri c’è stato il caso del sindaco eletto di Himara, Fredi Beleri, esponente politico della minoranza greca arrestato a maggio, due giorni prima delle elezioni locali, con l’accusa di compravendita di voti. Economou ha espresso a Balla la preoccupazione di Atene per la detenzione prolungata di Beleri, sottolineando che il cittadino della minoranza greca in Albania “è stato privato del suo diritto di prestare giuramento nel comune in cui è stato democraticamente eletto”. Durante l’incontro, il ministro ellenico ha affermato che ciò “viola l’acquis europeo, requisito fondamentale per la prospettiva europea dei Balcani occidentali”. (Gra)