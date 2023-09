Ue: Urso, successo Partito Conservatore consentirà a Italia di avere molto più peso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il successo che conseguirà il Partito conservatore guidato da Giorgia Meloni alle elezioni europee del 2024 consentirà anche all’Italia di avere più peso nelle scelte del Parlamento e in generale delle istituzioni europee. Lo ha detto oggi a Trieste il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Forum Risorsa Mare. “L’Italia questo peso lo sta già dimostrando, perché da quando il governo Meloni si è espresso in maniera chiara e netta su alcuni dossier europei, questi dossier hanno cambiato rotta”, ha detto Urso. “Proprio ieri è stata annunciata importante misura per frenare concorrenza sleale cinese nel settore dell’automotive. Era quello che chiedevamo da diversi mesi”, ha sottolineato il ministro. (Frt)