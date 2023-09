Aerospazio: a Praga una conferenza di Samantha Cristoforetti sul futuro dell'esplorazione spaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Praga ha ospitato oggi nella Cappella barocca dell'Istituto italiano di cultura una conferenza dell'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa) Samantha Cristoforetti, prima italiana nello spazio e prima europea a comandare la Stazione spaziale internazionale (Iss). L’iniziativa, dedicata al futuro dell'Europa nell'ambito dei progetti di esplorazione spaziale, vuole evidenziare il ruolo dell'Italia in seno all'Esa in qualità di primo finanziatore del programma di esplorazione umana e robotica nel quadro del programma Artemis, che punta alla colonizzazione della Luna. Come ha sottolineato l'ambasciatore Mauro Marsili: "Il programma di esplorazione spaziale è un'opportunità unica per valorizzare l'uso di tecnologie e sistemi innovativi, per sostenere gli insediamenti umani in ambienti estremi e per favorire collaborazioni a livello globale, che assicureranno all'Europa e all'Italia la possibilità di partecipare ad una delle più grandi sfide dell'umanità, preservando un ruolo geopolitico ed economico di prestigio". Samantha Cristoforetti ha raccontato la propria esperienza di astronauta e delineato i possibili scenari dell'esplorazione umana dello spazio. (segue) (Vap)