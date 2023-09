Aerospazio: a Praga una conferenza di Samantha Cristoforetti sul futuro dell'esplorazione spaziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento, organizzato con il coordinamento dell'addetto spaziale dell'ambasciata d'Italia a Praga, Maria Cristina Falvella, costituisce anche l'occasione per promuovere un'iniziativa riservata agli studenti bilingui delle classi italo-ceche del Gymnasium Ustavni di Praga e del Gymnasium Gutha Jarkovskeho, con una sessione di approfondimento sul contributo dell'Italia agli esperimenti sulla Iss, a cura della responsabile dell'ufficio Education dell'Asi, Germana Galoforo, e un dibattito con l'astronauta Cristoforetti. Nello spirito di favorire un confronto bilaterale sempre più proficuo nel settore spazio, sarà lanciata la Call for Ideas "Fai volare la tua idea sulla Iss" per gli allievi, che potranno inviare nuove idee per esperimenti sulla Iss e partecipare attivamente alle iniziative relative ai programmi di esplorazione promossi dalla Repubblica Ceca. Le proposte verranno esaminate da una commissione composta dal direttore generale del ministero dell’Istruzione e dello Sport, Radka Wildova, dal direttore dell'ufficio Spazio della Repubblica Ceca, Vaclav Kobera, dal responsabile Esplorazione e Infrastrutture orbitali dell'Asi, Raffaele Mugnuolo, dalla responsabile Asi Germana Galoforo e da Ales Svoboda, recentemente candidato dall'Esa come riserva astronauta. L'ambasciatore Mauro Marsili ha ringraziato l'astronauta Cristoforetti, i numerosissimi partecipanti, la professoressa Wildova e gli altri membri della commissione esaminatrice. Il prossimo appuntamento sarà il 6 dicembre, quando in occasione delle celebrazioni della Giornata nazionale dello Spazio verranno rese pubbliche le migliori proposte degli studenti. (Vap)